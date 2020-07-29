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Продолжаются задержания в рамках "криминалок" за события 14 июля в Минске. Уже минимум 12 фигурантов
Источник материала: Партизан
По состоянию на 29 июля
Уголовные дела возбуждены по трем статьям Уголовного кодекса: 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел), 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел), 342 (организация и участие в нарушении общественного порядка, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел).
27 июля в рамках уголовного дела по ст. 364 (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) и ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) задержан Илья Турков. Он помещен в Изолятор временного содержания на Окрестина в Минске.
Также задержан Евгений Калиновский. По предварительной информации ему инкриминируют, как и Туркову, две статьи Уголовного кодекса: ст. 364 и ч. 1 ст. 342.
Утром 29 июля за события 14 июля в Минске был задержан Илья Френь. Его забрали в Следственный комитет по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса.
Ранее из 10-суточного ареста не вышел Спартак Сиренко, который был осужден за "участие в несанкционированном массовом мероприятии" и "неповиновении законным требованиям милиции". Известно, что его оставили под стражей в качестве подозреваемого по ст. 342 Уголовного кодекса – "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".
Таким образом, список фигурантов уголовных дел за события 14 июля в Минске выглядит так:
Антон Шумов (ч. 1 ст. 342 и 364 УК),
Владислав Устин (ст. 364 УК),
Владимир Хомичков (ст. 342 УК),
Антон Воловик (ч.1 ст. 342 и ст. 364 УК),
Спартак Сиренко (ст. 342 УК),
Илья Турков (ст. 364 и ч. 1 ст. 342 УК),
Евгений Калиновский (предварительно, ст. 364 УК и ч. 1 ст. 342 УК),
Илья Френь (ч. 1 ст. 342 УК).
Правозащитникам «Весны» известно, что по данным уголовным делам задержаны еще минимум 4 человека.
*Обвинения пока не предъявлены, поэтому информация об инкриминируемых статьях – предварительная.
Напомним, вечером 14 июля в Минске и других городах страны прошли стихийные акции протеста против нерегистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. В столице в тот вечер было задержано около 300 человек, многие из них были оштрафованы и отправлены на "сутки".
Позже по прошедшим событиям были возбуждены уголовны дела по трем статьям Уголовного кодекса: 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел), 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
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Продолжаются задержания в рамках "криминалок" за события 14 июля в Минске. Уже минимум 12 фигурантов
По состоянию на 29 июля правозащитникам "Весны" известно, что в рамках уголовных дел за события 14 июля в Минске задержаны минимум двенадцать человек.
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