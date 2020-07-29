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В Беларуси убрано четверть площадей зерновых

29.07.2020 11:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские аграрии приближаются к намолоту в 2 миллиона тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Знаковый рубеж, если позволит погода, будет преодолен сегодня. 

К 29 июля в стране убрано четверть площадей. Лидер кампании – Брестский регион. Здесь хлеборобы собрали уже более полумиллиона тонн. Следом идут Гомельский и Минский регионы.

В Беларуси убрано четверть площадей зерновых

Урожайность в среднем составляет 39 центнеров с гектара. Это значительно больше, чем в предыдущую кампанию. В 2020 году в Беларуси рассчитывают собрать 8 миллионов тонн зерна. 

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Новости Беларуси. Белорусские аграрии приближаются к намолоту в 2 миллиона тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Знаковый рубеж, если позволит...
 
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