В Беларуси убрано четверть площадей зерновых

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские аграрии приближаются к намолоту в 2 миллиона тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Знаковый рубеж, если позволит погода, будет преодолен сегодня.

К 29 июля в стране убрано четверть площадей. Лидер кампании – Брестский регион. Здесь хлеборобы собрали уже более полумиллиона тонн. Следом идут Гомельский и Минский регионы.





Урожайность в среднем составляет 39 центнеров с гектара. Это значительно больше, чем в предыдущую кампанию. В 2020 году в Беларуси рассчитывают собрать 8 миллионов тонн зерна.