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Лишние кадры. Предприятия за полгода уволили больше 335 тысяч работников, а взяли на 42 тысячи меньше

29.07.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В июне предприятия и организации практически всех сфер экономики активнее избавлялись от работников, чем нанимали. По данным Белстата, в прошлом месяце было нанято 54 769 человек, а уволено — 59 287. Напомним, что в статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности. Такая тенденция наблюдается уже четыре месяца, хотя разрыв между количеством принятых и уволенных сократился. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких отраслях активнее всего отдавали трудовые книжки.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

С начала года предприятия и организации Беларуси приняли на работу 293 097 человек. Это на 12,6% меньше, чем количество тех, с кем не продлили или прервали трудовые отношения — таких было 335 496 человек. Наниматели активнее увольняют работников чем принимают уже 4 месяца. Последний раз нанятых было больше чем те, кому отдали трудовые, в феврале (принятых было на 2,1% больше, чем уволенных).

В прошлом месяце самая большая разница между принятыми и уволенными была в сфере финансов и страхования — 46,4%. Первых было 471 человек, вторых — 817.

Плюс по принятым в сравнение с уволенными был только в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства — 17,3%, и в сфере профессиональной, научной и технической деятельности — 0,6%, и в строительстве — 4,6%.

Превышение количества взятых на работу над теми, с кем распрощались было и в некоторых направлениях промышленности. К примеру, в горнодобывающей на работу взяли в 2 раза больше человек, чем уволили. По количеству работников это 276 человек против 138. В целом же промышленность ушла в минус по количеству кадров на 4,9%.

По данным Белстата, в 2019 году крупные и средние предприятия Беларуси приняли на работу 689,8 тыс. человек, а уволили 736,1 тыс. человек, сообщали ранее Naviny.by. На чистой основе было уволено 46,3 тыс. человек, что сопоставимо с числом жителей Пружанского или Пинского районов.

В региональном разрезе наибольшие чистые увольнения отмечены в Минской области. На работу было принято на 9680 человек меньше, чем уволено. Областей, в которых был бы зафиксирован чистый прием на работу по итогам 2019 года, не отмечено.

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За последние полгода количество принятых превышало число уволенных только в феврале.
 
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