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Вот так вот: модифицированная марихуана убивает рак
Источник материала: Партизан
Специалисты нашли штамм каннабиса, способный разрушать некоторые виды раковых клеток, не вредя здоровым клеткам организма.
Ученые обнаружили модифицированный штамм марихуаны, разрушающий рак. Об этом сообщается на сайте Университета Ньюкасла и Хантера в Австралии, пишет
Исследователь Мэтт Дун совместно с Австралийской группой естественной терапии узнали, что определенный штамм каннабиса уничтожает некоторые типы раковых клеток, не убивая при этом здоровые клетки костного мозга и лейкоциты.
Ученые в течение трех лет работали над созданием данного штамма марихуаны. Для этого они использовали лейкемические клетки.
Отмечается, что модифицированный сорт каннабиса более эффективен, по сравнению с другими его видами. Он имеет более низкую токсичность и меньше побочных эффектов.
Специалисты надеются, что в будущем находку можно будет использовать в качестве дополнительной терапии при лечении рака. Пока штамм каннабиса и механизм его действия на раковые клетки подвергнут дополнительным исследованиям.
Тем временем в Беларуси марихуану причислили к особо опасным наркотическим веществам - даже за крохотный пакетик "травки" можно получить огромный срок, в то время как во многих странах мира марихуана легализована, в том числе и как лечебное средство.
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Специалисты нашли штамм каннабиса, способный разрушать некоторые виды раковых клеток, не вредя здоровым клеткам организма.
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