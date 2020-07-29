Вот так вот: модифицированная марихуана убивает рак









korrespondent.net Ученые обнаружили модифицированный штамм марихуаны, разрушающий рак. Об этом сообщается на сайте Университета Ньюкасла и Хантера в Австралии, пишет





Исследователь Мэтт Дун совместно с Австралийской группой естественной терапии узнали, что определенный штамм каннабиса уничтожает некоторые типы раковых клеток, не убивая при этом здоровые клетки костного мозга и лейкоциты.





Ученые в течение трех лет работали над созданием данного штамма марихуаны. Для этого они использовали лейкемические клетки.





Отмечается, что модифицированный сорт каннабиса более эффективен, по сравнению с другими его видами. Он имеет более низкую токсичность и меньше побочных эффектов.





Специалисты надеются, что в будущем находку можно будет использовать в качестве дополнительной терапии при лечении рака. Пока штамм каннабиса и механизм его действия на раковые клетки подвергнут дополнительным исследованиям.





Тем временем в Беларуси марихуану причислили к особо опасным наркотическим веществам - даже за крохотный пакетик "травки" можно получить огромный срок, в то время как во многих странах мира марихуана легализована, в том числе и как лечебное средство.