ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

БелАЗ начнет выпускать электросамосвалы

29.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самосвал на электробатареях. Белорусское предприятие БелАЗ будет выпускать обновленные гиганты. Об этом говорили губернатор Минской области Александр Турчин и министр промышленности Петр Пархомчик на встрече с трудовым коллективом, передает телеканал «МИР 24».

Сейчас на заводе конструируют электросамосвал грузоподъемностью 90 тонн. Вместо дизель-генераторной установки – аккумуляторные батареи. Среди преимуществ такого самосвала – экологичность и экономичность. Уже подсчитано: за десять лет эксплуатации этот карьерный грузовик сэкономит почти три миллиона долларов. Опытный образец будет готов в сентябре, потом начнутся испытания на полигоне. Новые разработки повлияют и на зарплату сотрудников БелАЗа.

«В ближайшее время нам надо уровень оплаты труда на БелАЗе поднять, довести его до двух тысяч рублей. Предприятие способно генерировать этот уровень оплаты для своих работников», – сказал Турчин.

На предприятии также разрабатывают гибридный самосвал – дизель-троллейвоз. Это заказ угледобывающей компании Сахалина. 40% маршрута такая техника преодолеет на дизельном топливе, остальное на электроэнергии.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За десять лет эксплуатации этот карьерный грузовик сэкономит почти три миллиона долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
104-летие отмечает один из двух оставшихся героев Советского Союза Василий Мичурин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика