БелАЗ начнет выпускать электросамосвалы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самосвал на электробатареях. Белорусское предприятие БелАЗ будет выпускать обновленные гиганты. Об этом говорили губернатор Минской области Александр Турчин и министр промышленности Петр Пархомчик на встрече с трудовым коллективом, передает телеканал «МИР 24».

Сейчас на заводе конструируют электросамосвал грузоподъемностью 90 тонн. Вместо дизель-генераторной установки – аккумуляторные батареи. Среди преимуществ такого самосвала – экологичность и экономичность. Уже подсчитано: за десять лет эксплуатации этот карьерный грузовик сэкономит почти три миллиона долларов. Опытный образец будет готов в сентябре, потом начнутся испытания на полигоне. Новые разработки повлияют и на зарплату сотрудников БелАЗа.

«В ближайшее время нам надо уровень оплаты труда на БелАЗе поднять, довести его до двух тысяч рублей. Предприятие способно генерировать этот уровень оплаты для своих работников», – сказал Турчин.

На предприятии также разрабатывают гибридный самосвал – дизель-троллейвоз. Это заказ угледобывающей компании Сахалина. 40% маршрута такая техника преодолеет на дизельном топливе, остальное на электроэнергии.