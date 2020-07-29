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БелАЗ начнет выпускать электросамосвалы
29.07.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Самосвал на электробатареях. Белорусское предприятие БелАЗ будет выпускать обновленные гиганты. Об этом говорили губернатор Минской области Александр Турчин и министр промышленности Петр Пархомчик на встрече с трудовым коллективом, передает телеканал «МИР 24».
Сейчас на заводе конструируют электросамосвал грузоподъемностью 90 тонн. Вместо дизель-генераторной установки – аккумуляторные батареи. Среди преимуществ такого самосвала – экологичность и экономичность. Уже подсчитано: за десять лет эксплуатации этот карьерный грузовик сэкономит почти три миллиона долларов. Опытный образец будет готов в сентябре, потом начнутся испытания на полигоне. Новые разработки повлияют и на зарплату сотрудников БелАЗа.
На предприятии также разрабатывают гибридный самосвал – дизель-троллейвоз. Это заказ угледобывающей компании Сахалина. 40% маршрута такая техника преодолеет на дизельном топливе, остальное на электроэнергии.
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За десять лет эксплуатации этот карьерный грузовик сэкономит почти три миллиона долларов.
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