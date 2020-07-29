Волонтерство как стиль жизни

Источник материала: Mlife

«Все изменится, если каждый приложит хотя бы минимум усилий и затрат, чтобы помочь нуждающемуся в помощи». История одного волонтера.



Ольга Прохацкая

О волонтерских движениях в Мозыре



Кто может стать волонтером?

Чем могут помочь волонтеры?

Как инициативы\организации ищут волонтеров?

Волонтеры- это люди, которым близки ценности и миссия проекта, в котором они участвуют. Берегите их!

Сейчас волонтером может быть любой ответственный человек, который хочет посвятить свое свободное время добровольному труду. На сегодняшний день институт волонтерства распространен во многих странах мира, становясь все более значимым педагогическим ресурсом развития общества.Волонтеры рассматривают свою деятельность как инструмент социального, культурного, экономического и экологического развития. Добровольная помощь, если говорить возвышенными понятиями, основывается на идеях бескорыстного служения гуманным идеалам человечества и не преследует целей извлечения прибыли, получения оплаты или карьерного роста. Она может принимать различные формы: от традиционных видов взаимопомощи до совместных усилий тысяч людей, направленных на преодоление последствий стихийного бедствия, урегулирование конфликтных ситуаций, искоренение бедности — это если в глобальном смысле. Но эти же принципы актуальны и для более точечной помощи: помощь больным, помощь пожилым людям, помощь сиротам, профилактика болезней, продвижение принципов здорового образа жизни.В этой статье мы поговорим про волонтерские организации и движения в городе Мозыре, а также расскажем об опыте волонтерства на примере нашей героини Ольги, которая не побоялась окунуться в этот океан добра и взаимопомощи, какие бы страхи и сомнения ее ни терзали.к волонтерскому движению подключилась неожиданно. Как признается она сама, это был внезапный скачок. Ранее к волонтерской деятельности девушка относилась не то чтобы равнодушно, но спокойно: есть — и есть.— В один прекрасный день мы с дочкой дома смотрели телевизор, и вдруг на экране появился ролик, в котором говорилось о помощи ребенку через благотворительное общественное объединение, — рассказывает Ольга. — Раньше я бы просто не обратила внимания, но дочь говорит: «Мама, давай позвоним». Она вообще у меня остро реагирует на такие истории, переживает за таких людей, в особенности если это ребенок.С тех пор все и закрутилось: очередной просмотр ролика заканчивался звонком на благотворительную линию. В итоге Ольга зарегистрировалась в качестве волонтера этой организации, и теперь всегда отслеживает их страничку в соцсетях. Благодаря активному участию в судьбе детей, нуждающихся в помощи, наша собеседница знает, какому какая помощь необходима на данный момент.К слову, на сайте UNIHELP сразу же на главной странице есть анкета для желающих принять участие в проекте. Любой неравнодушный может присоединиться к команде, пройдя по ссылке.— Я называю себя волонтером-любителем, — скромничает Ольга. — Я не являюсь организатором какого-либо волонтерского движения, а больше поддерживаю те движения, которые уже основаны и существуют на данный момент. Благодаря репостам в соцсетях, рекламе осуществляется благотворительный сбор средств для детей-сирот, детей и молодых людей с инвалидностью. Как только появляется новый клич о помощи, на моих личных страничках сразу появляется репост.Недавно был проведен сбор средств, участие в котором приняли мозырские бьюти-блогеры во главе с визажистом Людмилой Логовской и владелицей магазина здорового питания «GreenNut» Ксенией Гиндуллиной. Все собранные средства ушли на приобретение специальных кремов детям, лежащим в отделении реанимации и трансплантации детского онкоцентра в Боровлянах. Ольга и ее семья также приняли участие в этой благотворительной акции.— Я считаю, что любое волонтерское движение, особенно направленное на помощь детям, мы должны поддерживать. Кто-то положит копеечку, образно говоря, кто-то — две, и в итоге получится, что мы помогли, — уверена моя собеседница.Кроме этого, Ольга рассказывает, что очень часто помогает денежными сборами для мозырского общества защиты животных «», которому волонтерская помощь необходима постоянно на содержание животных, на прививки, на корм.По словам Ольги, благодаря учебе она стала рассматривать волонтерство как стиль жизни. Девушка получает высшее образование в Мозырском государственном педагогическом университете по специальности «Социальная работа и социально-педагогическая деятельность», то есть по ходу учебы она напрямую связана с волонтерством, да и практика будет проходить в соответствующих движению учреждениях.— На живом примере мы изучаем и исследуем как саму проблему, так и движение добровольной помощи в целом, делаем определенные выводы, — объясняет Ольга. — В итоге кто-то остается и дальше помогать этому учреждению, кто-то — спокойно относится, руководствуясь принципом «От моего маленького вклада ничего не изменится». Все изменится, если каждый приложит хотя бы минимум усилий и затрат, чтобы помочь нуждающемуся в этой помощи. Мне очень нравится! Один раз попробовала, и меня затянуло.Фото: Юлия Бендега. Руководители сообщества «Верные друзья» наПрактика у Ольги будет проходить в общественном центре социальных услуг «» Мозырской первичной организации общественного объединения «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам». Этот центр открылся чуть больше года назад, но уже стал настоящей палочкой-выручалочкой для семей, воспитывающих детей с особенностями развития. В силу диагнозов у этих ребят ограничены возможности, но, при грамотном подходе, компетентной помощи специалистов, можно максимально раскрыть их потенциал, социализировать и адаптировать. Улучшить качество жизни людей с инвалидностью и способствовать интеграции в общество, преодолевая все барьеры — таковы главные задачи центра.Фото из архива Центра социальных услуг "Особое сердце" (г. Мозырь). Арт-терапия.Перечень услуг, который здесь оказывают, весьма широк. В каждом случае — индивидуальный подход. Люди с инвалидностью здесь обучаются навыкам этикета и поведения в общественных местах, рукоделию, домоводству, компьютерной грамотности. В центре «Особое сердце» особенные дети и их родители общаются, получают юридическую помощь и главное — морально-психологическую поддержку.Сбор денежных средств — не единственный способ оказать помощь. Как рассказала наша собеседница, она вместе со своими одногруппниками организовали мероприятия в отделении дневного пребывания для людей с инвалидностью, который расположен в д. Козенки. Было много конкурсов, игровых заданий, танцевальный флешмоб.Для воспитанников Мозырского и Ельского интернатов Ольга организовывает сбор одежды и обуви. Активное участие в этом деле приняла не только сама Ольга, но и ее друзья и знакомые, которым не все равно.— Посмотришь на детей, которые остались без попечения родителей, и сердце на части рвется на части. Вроде и в хороших условиях живут, но все равно завидовать нечему, — сетует девушка. — Когда мы посещали Мозырский детский дом, ребята были так рады вниманию! Им не нужны ни подарки, ни игрушки, они хотят внимания. Я бы советовала каждому побывать в подобных заведениях, поле чего многие под другим углом взглянули на проблему детей, оставшихся без родителей или без попечения родителей.Причем для волонтера посещениеили интерната не представляет проблемы. Ольга говорит, что достаточно просто звонка в учреждение с уточнением даты, времени и цели посещения.Кроме этого,всегда нуждается в волонтерах, особенно сейчас, в такое тяжелое время, помощь пенсионерам неоценима и будет очень своевременна.Однако, по мнению Ольги, волонтерское движение именно в Мозыре развито не достаточно. Основную причину такого неучастия девушка видит в том, что люди либо не знают, куда и к кому обратиться, либо просто не сталкивались с такой необходимостью — безвозмездно помогать ближнему. Большинство людей проходят мимо, очень уклончиво отвечая: «Да, может быть, но точно не обещаю». Многие стесняются вступать в ряды волонтеров, опасаясь реакции ближайшего окружения: «А как же отреагируют мои близкие и друзья?» Причем эти страхи в большинстве случаев присущи молодежи.Как же привлечь людей в волонтерское движение и как помочь новичку отсеять его страхи и неуверенность?— Можно, конечно, сказать, что каждый человек решает сам, но закинуть удочку никто ведь не мешает. Нужно просто подсказать, где и кому требуется помощь и какая именно. С высоты своего опыта скажу, что тут даже и задумываться не нужно, если есть возможность помочь. Чем активнее мы сами будем развивать это движение, тем больше отклика получим от других неравнодушных. Я думаю, что со временем люди будут присоединяться к нам, — уверена Ольга.Фото из личного архива героини. Мероприятие в Центре дневного пребывания людей с инвалидностью в д. Козенки.Наиболее известная волонтерская организация в городе Мозыре и регионе —. Все, кто хочет оказать безвозмездную помощь, могут смело туда обратиться. Ее председатель — отзывчивая, сочувствующая Елена Мариненко. Волонтеры районного общества Красного Креста принимают участие во всех мероприятиях, которые касаются помощи и организации досуга: «Самые активные волонтерские организации — в МГПУ им. И. П. Шамякина, медколледже и средней школе № 5, где самый маленький по возрасту отряд, которым руководит Ирина Анатольевна Занкевич. Основа волонтерского движения Красного Креста — это молодежь. Ребята талантливы и инициативны, горят желанием помочь. Проводят акции «Собери портфель в школу» — для детей из малоимущих семей, «Забота» — оказание помощи одиноким пожилым людям по хозяйству, «Ёлка желаний» — вместе с мозырянами исполняют желание малышей из детского дома под Новый год. В канун Нового года посещали отделение детской хирургии в Мозырской городской больнице с праздничной театральной постановкой, навещали с подарками дом-интернат для престарелых и инвалидов».Кроме этого, с 2014 года Мозырская районная организация БОКК работает с переселенцами из Донецкой и Луганской областей Украины, помогая их реинтеграции.С октября 2017 года реализуется проект «Няня вместо мамы». Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые проходят лечение в условиях больничного стационара, навещает няня. С нею малыши в больнице рисуют, играют, складывают конструктор, слушают сказки перед сном.С марта 2018 года в районной организации работает проект «Консолидация опыта и развитие программы БОКК по здоровому и активному старению и оказанию медико-социальной помощи на дому». Говоря простым языком, это — инициативная группа районной ячейки БОКК «Твори добро», в состав которой входят 12 активистов. Участники этой группы взяли шефство над 13 пожилыми и одиноко проживающими людьми с инвалидностью.В 2019 году на базе районной ячейки БОКК стал действовать отряд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации. Сейчас у отряда полно работы: помогают пожилым и одиноким в доставке продуктов, предметов первой необходимости в условиях неблагоприятной эпидситуации.Кроме того, волонтерская помощь всегда нужна в, который занимается адресной помощью больным детям (сбор средств на дорогостоящее лечение), проводит сбор средств для детей-сирот, людей с инвалидностью. Помимо покупки необходимых вещей нуждающимся, активисты и участники фонда берутся за разные интересные идеи: например, организация поездки для малышей из приюта, детского дома в аквапарк или дельфинарий, или просто хорошую прогулку с развлечениями. Ведь ребенка важно не только «одеть-обуть», но и подарить ему яркие мгновения жизни, чтобы он рос активным и жизнерадостным человеком.Кто желает помочь, может положить посильную сумму в один из ящиков-копилок, которые установлены в магазинах города. Адреса магазинов можно найти на, там же есть и всеFAQ о волонтерствеВолонтерство — это неоплачиваемая, сознательная, добровольная деятельность на благо других. Любой, кто сознательно и бескорыстно трудится на благо других, может называться волонтером.Волонтером может быть совершенно любой человек, который может посвятить свое время добровольной работе. Каждый может стать волонтером, в любой сфере общественной жизни.- помочь в реализации идеи или миссии организации своей экспертизой и временем;— добавить новое измерение и новых людей к организации;— принести новые идеи в организацию;— создать общественное мнение об организации в обществе;— распространять информацию об организации в личном общении с людьми;— помочь в сборе средств.— опросы друзей и коллег;— публичные объявления;— "сарафанное" радио;— проведение интервью.