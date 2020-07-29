В Беларуси с 1 августа вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии и детские пособия

Источник материала: Myfin

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Установленные после 1 августа размеры пенсий будут действовать до конца октября 2020 года. Они меняются раз в квартал после изменения бюджета прожиточного минимума.

Как изменятся размеры пенсий:

социальная пенсия по возрасту (для мужчин – с 65 лет, для женщин – с 60 лет) с 1 августа увеличится со 123,39 до 128,05 рубля;

