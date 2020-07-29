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В Беларуси с 1 августа вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии и детские пособия
Источник материала: Myfin
Установленные после 1 августа размеры пенсий будут действовать до конца октября 2020 года. Они меняются раз в квартал после изменения бюджета прожиточного минимума.
Как изменятся размеры пенсий:
социальная пенсия по возрасту (для мужчин – с 65 лет, для женщин – с 60 лет) с 1 августа увеличится со 123,39 до 128,05 рубля;
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В Беларуси с 1 августа увеличиваются минимальные трудовые и социальные пенсии. Это связано с повышением бюджета прожиточного минимума. Он вырастет до 256,1 рубля (до 1...
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