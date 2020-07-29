Первый президент сменит второго? Кто возглавит украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу

Об этом заявил на брифинге в Киеве глава государства Владимир Зеленский.





"У нас есть несколько претендентов. Один из них – наш вице-премьер Резников. Скажу честно, мы также говорим с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. И еще несколько кандидатур. Будет руководитель и люди, которые вместе с руководителем ТКГ. Они все должны быть командой.





obozrevatel.com В ближайшие дни появится официальное подтверждение того или иного человека. В любом случае эти люди, о которых я сказал, они все равно будут в этой группе. Или советниками, или руководителями направлений, или вообще руководителем группы", – поделился президент, пишет





Второй президент Украины Леонид Кучма накануне сложил свои полномочия главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе.





По информации источника "Нового времени", из-за своего преклонного возраста.





"Ему физически было тяжело справляться", – отметил собеседник издания





Леониду Кучме 9 августа исполнится 82 года.









Леонид Кучма, архивное фото