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Ляховичские спасатели вытащили застрявшего в болоте мужчину
29.07.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В шесть утра 29 июля в РОЧС поступил звонок: милиционер сообщил, что в реке Щара в деревне Задворье мужчина стоит по плечи в воде и не может самостоятельно выбраться.
Место, где был обнаружен мужчина, стоявший по плечи в болоте.
Прибывшие на место спасатели обнаружили в 35 метрах от берега мужчину, который увяз в болотистой части реки. Спасательную операцию провел начальник караула ПАСЧ №1 Валентин Сарайкин.
Начальник караула ПАСЧ №1 Валентин Сарайкин.
Он в специальном костюме с помощью спасательного круга и доски для спасения доставил пострадавшего на берег и передал медикам. Мужчину госпитализировали.
Пострадавшим оказался житель деревни Задворье, 1981 года рождения. Как увяз в болоте, мужчина объяснить не смог.
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В шесть утра 29 июля в РОЧС поступил звонок: милиционер сообщил, что в реке Щара в деревне Задворье мужчина стоит по плечи в воде и не может самостоятельно...
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