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ГосСМИ заявили, что ночью под Минском задержали 32 иностранных боевика
Источник материала: KYKY>
Ночью под Минском задержали «32 боевика иностранной частной военной компании». Об этом
Подробностей пока нет: агентство не уточняет, о какой именно ЧВК идет речь. Информацию обещают дополнять.
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Ночью под Минском задержали «32 боевика иностранной частной военной компании». Об этом написало госагентство «БелТА». Информацию распространили ОНТ и БТ. ...
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