ГосСМИ заявили, что ночью под Минском задержали 32 иностранных боевика

Источник материала: KYKY

Ночью под Минском задержали «32 боевика иностранной частной военной компании». Об этом написало госагентство «БелТА». Информацию распространили ОНТ и БТ.

Подробностей пока нет: агентство не уточняет, о какой именно ЧВК идет речь. Информацию обещают дополнять.