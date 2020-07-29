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ГосСМИ заявили, что ночью под Минском задержали 32 иностранных боевика

29.07.2020 13:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Ночью под Минском задержали «32 боевика иностранной частной военной компании». Об этом написало госагентство «БелТА». Информацию распространили ОНТ и БТ.

Подробностей пока нет: агентство не уточняет, о какой именно ЧВК идет речь. Информацию обещают дополнять.

 
 
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Ночью под Минском задержали «32 боевика иностранной частной военной компании». Об этом написало госагентство «БелТА». Информацию распространили ОНТ и БТ. ...
 
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