Как продавцы квартир виртуозно маскируют «косяки», за которые вы потом заплатите

Источник материала: Tut.by

Недорогая квартира со свежим простеньким ремонтом — цель большинства

покупателей. Об этом знают и профессионалы, занимающиеся перепродажей

«бабушатников». Часть продавцов действительно делают неплохой по качеству ремонт, превращая руины в комфортное и эстетичное жилье. Но есть и те, кто

ремонтирует квартиру исключительно с целью замаскировать ее недостатки. В

Беларуси нет обязательного предпродажного аудита качества жилья — значит,

придется самостоятельно проверять квартиру.



Наталья Литовская , эксперт по жилой недвижимости

1. Гнилой пол

Пол по лагам встречается часто. Чтобы замаскировать проблему, кладут сверху толстый линолеум или дешевый ламинат на толстой подложке. После продажи, месяца через два, пол может провалится под тяжелой мебелью.

В общем, лучше посмотреть что под линолеумом — благо, отодвинуть его в углу не трудно. Ну и попрыгать на ламинате — если пружинит — под ним пол по лагам, пытайте продавца, в каком там все состоянии.

2. Текущий потолок

С появлением дешевых натяжных потолков скрыть эту беду стало совсем просто. И вы, заселившись, пару месяцев ничего не будете замечать, если вода не пойдет по стенам. В общем, свежий натяжной потолок вскрыть не получится, но есть повод с пристрастием допросить продавца.

3. Промерзающая стена

Если квартира продается летом, вы о ней знать не будете. Скорей всего, по ней идет плесень, но ее как раз перед вашим приходом заклеили свежими обоями. Попросите разрешения аккуратно «отогнуть» обои в углу.

Дом стоит осмотреть снаружи. Чаще всего промерзают угловые квартиры, если в квартире выше или ниже снаружи дома латки из утеплителя, латать нужно будет и вам. Ну и плесень выводить.

4. Плесень

Она может быть везде. Свежепромазанные швы кафеля в санузле, новенький дешевый навесной потолок там же, свежие обои на кухне вкупе с подвесным потолком — все это может говорить о попытке маскировать плесень. Но спрятать ее окончательно нельзя — точки проступают быстро.

Заметили хоть одну — имейте в виду, вам придется в итоге все демонтировать, делать полную антисептическую обработку помещения. А потом — утеплять стены и ставить

окна с микропроветриванием, хотя бы в ванной и кухне делать принудительную вентиляцию. В общем, проще отказаться от покупки. Или потребовать соразмерную скидку.

5. Неузаконенная перепланировка

Даже отсутствие двери в кухне с газовой плитой — уже нарушение. Перенесенный дверной проем — перепланировка. Внимательно смотрите план квартиры. Если перепланировка не узаконена, и вы ее купили — нести ответственность придется вам.

6. Слабая проводка

Этим тоже грешит старый жилфонд. Проводку в квартире увы, сами не проверите — нужно брать с собой электрика. Но по умолчанию надо понимать, что сейчас в квартире при капремонте проводку меняют за счет владельца. Если он желания не выказывал — значит, проводка будет того же года, что и дом. Замена ее — дополнительные траты.

7. Плохой напор горячей воды

Это проверить легко, и проверять лучше часиков в семь вечера, когда водопотребление в доме максимальное.

8. Звуки и запахи

Хитрые продавцы жилья у железной дороги предпочитают показывать квартиру в промежутке между проходом товарняков. Продавцы квартир у свалок и вонючих предприятий рассчитают, когда ветер дует не от источника вони.

Если в квартире (или в соседней) был пожар, запах гари замаскируют благовониями и будут рассказывать, что хозяин фанат Индии (Бали, Филлипин). Или «случайно сожгут» кофе — хотели угостить свежеобжареным, но зазевались. В общем, внимательно прислушивайтесь и принюхивайтесь. Вам с этим жить.

9. Плохие соседи

Обойти квартиры, граничащие с вашей, архиважно. Стесняться не надо — смело сообщайте, что думаете купить тут квартиру и интересуетесь, как тут живется.

Соседей сверху и снизу нужно рассмотреть особенно. Потому что анекдот про «я боялся, что меня затопят соседи сверху, пока соседи снизу не сгорели» — не анекдот вовсе.

10. Плохая история

Соседи же вам расскажут, кто жил в интересующей вас квартире и куда делся. Лучше узнать об этом до покупки, чем, заселившись, выяснить, что в квартире пару-тройку лет назад нашли мумию.

Насторожиться стоит, если прежний владелец вел асоциальный образ жизни и переехал — возможно, сейчас квартиру продает мошенник, который потом сядет, или покупатель, который прознал про историю. Квартиру после судов могут вернуть асоциалу, оставив вас без денег и без крыши над головой. И да, к истории квартиры нужно быть внимательным.

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В общем, чтобы оценить качество квартиры, нужно быть очень любопытным и и очень разговорчивым. И — смотреть на реакцию продавца. Хорошим продавцам скрывать нечего.