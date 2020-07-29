В Барановичах открыли новую станцию скорой помощи

Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах сегодня торжественно открыли новое здание станции скорой и неотложной медицинской помощи, передает корреспондент БЕЛТА.





Долгое время работники барановичской неотложки трудились в стесненных условиях. В новом здании в 2,5 раза больше площадей, более комфортные возможности для работы и отдыха персонала. Строительство станции было включено в комплексный план мероприятий по ускоренному социально-экономическому развитию Барановичей.





Возведением медицинского объекта занимались специалисты местного "Стройтреста №25". На эти цели из бюджета направили более Br6,8 млн. Кроме того, еще на Br280,4 тыс. закуплено новое оборудование.





"В этом комплексе есть все возможности не только для оказания первичной помощи пациентам, диагностики, но и для нормального отдыха сотрудников. Для нас очень важно создать комфортные условия для тех, кто находится на передовой борьбы за здоровье людей", - подчеркнул первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.





На первом этаже новой станции расположились кабинеты амбулаторного посещения пациентов, душевые, раздевалки, диспетчерская, служебные помещения. Здесь также оборудовали централизованное стерилизационное отделение, оснащенное современными сухожаровым и паровым стерилизаторами. По соседству расположилась комната обезвреживания медицинских отходов. Второй этаж - административный. Там находятся комнаты отдыха персонала, столовая и конференц-зал на 82 места.





Единым комплексом к зданию неотложки пристроен гараж, рассчитанный на 20 автомобилей. Есть автомойка замкнутого цикла, мастерская для текущего ремонта машин с электроподъемником и другим оборудованием. На территории обустроили здание для наполнения медицинских баллонов кислородом, летнюю стоянку для санитарного транспорта и личных автомобилей сотрудников.