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В Барановичах открыли новую станцию скорой помощи

29.07.2020 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах сегодня торжественно открыли новое здание станции скорой и неотложной медицинской помощи, передает корреспондент БЕЛТА.

В Барановичах открыли новую станцию скорой помощи

Долгое время работники барановичской неотложки трудились в стесненных условиях. В новом здании в 2,5 раза больше площадей, более комфортные возможности для работы и отдыха персонала. Строительство станции было включено в комплексный план мероприятий по ускоренному социально-экономическому развитию Барановичей.

В Барановичах открыли новую станцию скорой помощи

Возведением медицинского объекта занимались специалисты местного "Стройтреста №25". На эти цели из бюджета направили более Br6,8 млн. Кроме того, еще на Br280,4 тыс. закуплено новое оборудование.

В Барановичах открыли новую станцию скорой помощи

"В этом комплексе есть все возможности не только для оказания первичной помощи пациентам, диагностики, но и для нормального отдыха сотрудников. Для нас очень важно создать комфортные условия для тех, кто находится на передовой борьбы за здоровье людей", - подчеркнул первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.

В Барановичах открыли новую станцию скорой помощи

На первом этаже новой станции расположились кабинеты амбулаторного посещения пациентов, душевые, раздевалки, диспетчерская, служебные помещения. Здесь также оборудовали централизованное стерилизационное отделение, оснащенное современными сухожаровым и паровым стерилизаторами. По соседству расположилась комната обезвреживания медицинских отходов. Второй этаж - административный. Там находятся комнаты отдыха персонала, столовая и конференц-зал на 82 места.

В Барановичах открыли новую станцию скорой помощи

Единым комплексом к зданию неотложки пристроен гараж, рассчитанный на 20 автомобилей. Есть автомойка замкнутого цикла, мастерская для текущего ремонта машин с электроподъемником и другим оборудованием. На территории обустроили здание для наполнения медицинских баллонов кислородом, летнюю стоянку для санитарного транспорта и личных автомобилей сотрудников.

В Барановичах открыли новую станцию скорой помощи

В Барановичах открыли новую станцию скорой помощи

В Барановичах открыли новую станцию скорой помощи В Барановичах открыли новую станцию скорой помощи В Барановичах открыли новую станцию скорой помощи В Барановичах открыли новую станцию скорой помощи В Барановичах открыли новую станцию скорой помощи
В Барановичах открыли новую станцию скорой помощи В Барановичах открыли новую станцию скорой помощи В Барановичах открыли новую станцию скорой помощи В Барановичах открыли новую станцию скорой помощи В Барановичах открыли новую станцию скорой помощи

В Барановичах открыли новую станцию скорой помощи

 
 
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  В Барановичах сегодня торжественно открыли новое здание станции скорой и неотложной медицинской помощи, передает корреспондент БЕЛТА. Долгое время работники...
 
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