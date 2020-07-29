Взносы страховых организаций в I полугодии выросли на 6,9%

Источник материала: Виртуальный Брест

Взносы страховых организаций Беларуси по прямому страхованию и сострахованию в I полугодии 2020 года составили Br737,7 млн, темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2019-го - 106,9%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.





По добровольным видам страхования взносы составили Br472,8 млн, удельный вес в общей сумме взносов - 64,1% (за I полугодие 2019-го - 62,7%).

Страховые взносы по обязательным видам страхования за I полугодие сложились на уровне Br264,9 млн.

За I полугодие выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили Br383,1 млн, что на Br49,5 млн больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь - июнь составил 51,9% (за январь - июнь 2019-го - 48,4%).

Страховые организации в I полугодии перечислили в бюджет и внебюджетные фонды Br64,3 млн (за январь - июнь 2019 года - Br69,9 млн).