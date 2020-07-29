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Яйца с дефектами: безопасно ли их есть?

29.07.2020 13:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Яйца с дефектами: безопасно ли их есть?

Когда мы видим различные дефекты у яиц, будь то двойной желток или бурые вкрапления, то зачастую мы не знаем, что с ними делать. О том, можно ли есть данные продукты без причинения вреда для здоровья, рассказал Рамблер. 

Дефекты скорлупы

Приобретая яйца напрямую у владельцев кур, зачастую можно столкнуться с наростами и странностями на скорлупе. Однако это не является причиной отказа от употребления таких яиц. Зачастую это происходит из-за отложений кальция, которые не успевают сглаживаться во время кладки. 

Двойной желток

Из-за такого дефекта уж точно не нужно переживать. К слову, такие яйца встречаются очень редко и они считаются крайне питательными. В магазинах их почти невозможно встретить из-за того, что там они считаются бракованными. А перед тем, как попасть на полку супермаркета, все яйца просвечиваются. Примечательно то, что такие яйца не способны откладывать старые куры с гормональными сбоями. Их несут только молодые особи. 

Сгустки крови

Очень многих людей пугают сгустки крови в сырых яйцах. Однако на самом деле они не представляют никакой опасности для здоровья. Дело в том, что кровь появляется во время овуляции в результате разрыва кровеносных сосудов у курицы. 

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Когда мы видим различные дефекты у яиц, будь то двойной желток или бурые вкрапления, то зачастую мы не знаем, что с ними делать. О том, можно ли есть данные продукты...
 
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