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У людей массово пропадала обувь из домов. Эту тайну раскрыл внимательный мужчина

29.07.2020 13:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Берлине у жителей одного из районов стала пропадать обувь. Никто не мог понять, кто ее крадет. И вора нашел внимательный мужчина.  

Как сообщает DW News со ссылкой на местные СМИ, утаскивала обувь из домов лиса. Ей удалось украсть около сотни разных видов обуви – кроссовки, туфли, тапочки, сандалии. Местный житель Кристиан Мейер решил понаблюдать, куда пропали его новые кроссовки. Сначала мужчина заметил, что он не единственный, кто лишился обуви, – на его вопрос откликнулись многие жители района.  

У людей массово пропадала обувь из домов. Эту тайну раскрыл внимательный мужчина
Фото: twitter.com/FHackenbruch 

Кристиан увидел лису, которая шла с тапком в зубах. Мужчина решил проследить за незваной гостьей и последовал за ней в лес. 

«Я шел через чащу в течение часа», – признался местный житель. 

И его прогулка была успешной – в лесу был найден тайник лисы, в котором находилось более 100 ботинок. Часть из них была лишь слегка погрызена.  

У людей массово пропадала обувь из домов. Эту тайну раскрыл внимательный мужчина
Фото: twitter.com/FHackenbruch 

Несколько владельцев обуви были найдены. Но самое интересное, что свою обувь Кристиану обнаружить так и не удалось.  

Бывают и другие случаи, когда сами животные становятся свидетелями краж.  

Женщина наняла для собак няню, а она на глазах у них унесла из дома все ценные вещи (читать далее).    

Люди в материале: Кристиан Мейер

 
 
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В Берлине у жителей одного из районов стала пропадать обувь. Никто не мог понять, кто ее крадет. И вора нашел внимательный мужчина.  
 
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