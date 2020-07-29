У людей массово пропадала обувь из домов. Эту тайну раскрыл внимательный мужчина

Источник материала: СТВ

В Берлине у жителей одного из районов стала пропадать обувь. Никто не мог понять, кто ее крадет. И вора нашел внимательный мужчина.

Как сообщает DW News со ссылкой на местные СМИ, утаскивала обувь из домов лиса. Ей удалось украсть около сотни разных видов обуви – кроссовки, туфли, тапочки, сандалии. Местный житель Кристиан Мейер решил понаблюдать, куда пропали его новые кроссовки. Сначала мужчина заметил, что он не единственный, кто лишился обуви, – на его вопрос откликнулись многие жители района.



Фото: twitter.com/FHackenbruch

Кристиан увидел лису, которая шла с тапком в зубах. Мужчина решил проследить за незваной гостьей и последовал за ней в лес.

«Я шел через чащу в течение часа», – признался местный житель.

И его прогулка была успешной – в лесу был найден тайник лисы, в котором находилось более 100 ботинок. Часть из них была лишь слегка погрызена.



Фото: twitter.com/FHackenbruch

Несколько владельцев обуви были найдены. Но самое интересное, что свою обувь Кристиану обнаружить так и не удалось.

Бывают и другие случаи, когда сами животные становятся свидетелями краж.