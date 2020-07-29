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У людей массово пропадала обувь из домов. Эту тайну раскрыл внимательный мужчина
Источник материала: СТВ
В Берлине у жителей одного из районов стала пропадать обувь. Никто не мог понять, кто ее крадет. И вора нашел внимательный мужчина.
Как
Кристиан увидел лису, которая шла с тапком в зубах. Мужчина решил проследить за незваной гостьей и последовал за ней в лес.
И его прогулка была успешной – в лесу был найден тайник лисы, в котором находилось более 100 ботинок. Часть из них была лишь слегка погрызена.
Несколько владельцев обуви были найдены. Но самое интересное, что свою обувь Кристиану обнаружить так и не удалось.
Бывают и другие случаи, когда сами животные становятся свидетелями краж.
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В Берлине у жителей одного из районов стала пропадать обувь. Никто не мог понять, кто ее крадет. И вора нашел внимательный мужчина.
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