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Два автомобиля столкнулись в Минске, а затем один из них сбил пешехода
Источник материала: ОНТМинске, а затем один из них сбил пешехода" class="one-news__figure-img">
В Минске столкнулись два автомобиля, после чего один из них сбил мужчину,
ДТП произошло сегодня утром. По предварительным данным, Ford на перекрестке улиц Скрипникова и Мазурова поворачивал налево и столкнулся с ехавшим навстречу Renault. От удара машину вынесло на тротуар, где она сбила мужчину. Пострадавший 1956 года рождения получил травмы. Его госпитализировали.
По факту аварии проводится проверка.
ФОТО: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минске столкнулись два автомобиля, после чего один из них сбил мужчину, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома. ДТП произошло сегодня утром. По...
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