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Два автомобиля столкнулись в Минске, а затем один из них сбил пешехода

29.07.2020 13:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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В Минске столкнулись два автомобиля, после чего один из них сбил мужчину, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 

ДТП произошло сегодня утром. По предварительным данным, Ford на перекрестке улиц Скрипникова и Мазурова поворачивал налево и столкнулся с ехавшим навстречу Renault. От удара машину вынесло на тротуар, где она сбила мужчину. Пострадавший 1956 года рождения получил травмы. Его  госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка. 

ФОТО: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Теги: Минск
 
 
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В Минске столкнулись два автомобиля, после чего один из них сбил мужчину, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.  ДТП произошло сегодня утром. По...
 
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