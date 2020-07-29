Два автомобиля столкнулись в Минске, а затем один из них сбил пешехода

Источник материала: ОНТ

Минске, а затем один из них сбил пешехода" class="one-news__figure-img">

В Минске столкнулись два автомобиля, после чего один из них сбил мужчину, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло сегодня утром. По предварительным данным, Ford на перекрестке улиц Скрипникова и Мазурова поворачивал налево и столкнулся с ехавшим навстречу Renault. От удара машину вынесло на тротуар, где она сбила мужчину. Пострадавший 1956 года рождения получил травмы. Его госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка.

ФОТО: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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