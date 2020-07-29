|
Врач назвала правильный режим питания в жару
Источник материала: ОНТ
Как лучше всего питаться в жаркую погоду, рассказала врач-диетолог Марина Макиша,
Медик отметила, что основные приемы пищи – это завтрак и ужин, когда на улице относительно прохладно. Можно употреблять птицу и рыбу. Днем блюда должны быть легкими и включать в себя овощи и молочные продукты, добавила врач.
По ее словам, в меню можно включить и фрукты, но употреблять их необходимо умеренно из-за высокого содержания сахара.
ФОТО: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как лучше всего питаться в жаркую погоду, рассказала врач-диетолог Марина Макиша, пишет РИА Новости. Медик отметила, что основные приемы пищи – это завтрак и ужин,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)