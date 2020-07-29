ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Врач назвала правильный режим питания в жару

29.07.2020 13:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Врач назвала правильный режим питания в жару

Как лучше всего питаться в жаркую погоду, рассказала врач-диетолог Марина Макиша, пишет РИА Новости.

Медик отметила, что основные приемы пищи – это завтрак и ужин, когда на улице относительно прохладно. Можно употреблять птицу и рыбу. Днем блюда должны быть легкими и включать в себя овощи и молочные продукты, добавила врач.

По ее словам, в меню можно включить и фрукты, но употреблять их необходимо умеренно из-за высокого содержания сахара.

ФОТО: pixabay


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как лучше всего питаться в жаркую погоду, рассказала врач-диетолог Марина Макиша, пишет РИА Новости. Медик отметила, что основные приемы пищи – это завтрак и ужин,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как пророчил президент: БЕЛТА сообщает о задержании под Минском боевиков иностранной ЧВК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика