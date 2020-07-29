Врач назвала правильный режим питания в жару

Источник материала: ОНТ

Как лучше всего питаться в жаркую погоду, рассказала врач-диетолог Марина Макиша, пишет РИА Новости.

Медик отметила, что основные приемы пищи – это завтрак и ужин, когда на улице относительно прохладно. Можно употреблять птицу и рыбу. Днем блюда должны быть легкими и включать в себя овощи и молочные продукты, добавила врач.

По ее словам, в меню можно включить и фрукты, но употреблять их необходимо умеренно из-за высокого содержания сахара.

ФОТО: pixabay





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