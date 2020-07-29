Милиция нашла пропавшую в Пинске 11-летнюю девочку

Источник материала: Виртуальный Брест

Милиция нашла 11-летнюю жительницу Пинска Алину Родичеву . Об этом проинформировало МВД в своем Telegram-канале "Разыскивает милиция", сообщает БЕЛТА.





"В ходе поисковых мероприятий сотрудники Пинского ГОВД обнаружили девочку в деревне недалеко от райцентра. С ней все в порядке", - говорится в сообщении.

Алина Родичева ушла из дома днем 28 июля. Ее разыскивала милиция. Ранее девочка уже сбегала.