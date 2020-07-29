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Милиция нашла пропавшую в Пинске 11-летнюю девочку
29.07.2020 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Милиция нашла
"В ходе поисковых мероприятий сотрудники Пинского ГОВД обнаружили девочку в деревне недалеко от райцентра. С ней все в порядке", - говорится в сообщении.
Алина Родичева ушла из дома днем 28 июля. Ее разыскивала милиция. Ранее девочка уже сбегала.
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Милиция нашла 11-летнюю жительницу Пинска Алину Родичеву. Об этом проинформировало МВД в своем Telegram-канале "Разыскивает милиция", сообщает БЕЛТА. "В ходе...
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