В Гродненской области снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений

Источник материала: Вороновская газета





В Гродненской области в первой половине 2020 года снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

На заседании коллегии прокуратуры, которое прошло в формате видеоконференции, подвели итоги работы в первом полугодии.

«Совместными усилиями всех правоохранительных органов и мерами надзора удалось сохранить стабильную оперативную обстановку. На 44% снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Число уголовно наказуемых деяний, совершенных группой лиц, уменьшилось на 12,7%, ранее судимыми лицами — на 5,6%», — отметил прокурор Гродненской области Виктор Корзун.

Вместе с тем в регионе участились преступления в сфере высоких технологий. Значительно увеличилось количество интернет-мошенничеств и хищений денежных средств с использованием компьютерной техники. В прокуратуре связывают рост таких преступлений и с излишней доверчивостью граждан. Следует еще более активизировать разъяснительную работу, больше рассказывать людям о способах, которые используют злоумышленники для обмана и выманивания денег.

Обеспокоенность вызывает и гибель людей от внешних факторов. В первом полугодии текущего года увеличилось количество погибших (с 18 до 29) и раненых (с 162 до 169) в автомобильных авариях, 35 человек погибли на пожарах. Прокурорам поручено усилить надзор за исполнением законодательства о безопасности дорожного движения и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Повышенное внимание органы прокуратуры уделили защите социальных прав граждан, соблюдению законодательства в сфере экономики. В том числе выполнению государственных программ, возврату валютной выручки в страну, рациональному расходованию бюджетных средств.

После проверок исполнения законодательства о сохранности животных в 8 предприятиях АПК установлены факты недостачи или сокрытия падежа скота. Возбуждено 22 уголовных дела, связанных с внесением заведомо ложных сведений в официальные документы о реализации и непроизводительном выбытии скота.

Отдельным блоком рассмотрены вопросы координации борьбы с преступностью и противодействия коррупции.

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