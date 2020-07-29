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Сергей Мусиенко: «Режиссура процесса видна. Эти даже символы из пальцев»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи преобразований в стране от популистских обещаний? Об этом рассуждали эксперты программы
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра EcooM:
Знаете, есть белорусская народная такая традиция – по ярмаркам батлейку возили. Другое название у нее – вертеп был. Ну, вот это напоминает такую батлейку, развлечение ярмарочное. Внуки Позняка никуда не делись. У него в 1994 году было 12,8% избирателей, но дети, внуки – протестные изначально, которые не хотят даже определяться, зачем протестуют. Ну, так получилось.
Также в программе эксперты обсудили:
– зачем в политику пришли альтернативные кандидаты?
– будущее страны через призму предвыборных программ
– возможно ли выполнить громкие обещания, данные избирателям?
– как белорусам не ошибиться с выбором?
Смотрите 29 июля в 20.30 на СТВ.
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Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи...
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