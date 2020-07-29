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Доктор Мясников раскрыл секреты правильного похудения без диет
Источник материала: ОНТ
Российский врач и телеведущий Александр Мясников
Медик отметил, что в первые три месяца похудения необходимо сбросить лишь 5% веса. После того, как полученный результат стабилизируется, можно похудеть еще на 5 кг.
Кроме того, врач порекомендовал не сидеть на строгих диетах – если резко ограничить калории, организм снизит энергозатраты. А когда человек вернется к прежнему режиму питания, то потерянные килограммы вернутся.
ФОТО: www.google.com
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Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как правильно худеть без вреда для здоровья. Медик отметил, что в первые три месяца похудения...
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