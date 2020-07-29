Доктор Мясников раскрыл секреты правильного похудения без диет

Источник материала: ОНТ

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал , как правильно худеть без вреда для здоровья.

Медик отметил, что в первые три месяца похудения необходимо сбросить лишь 5% веса. После того, как полученный результат стабилизируется, можно похудеть еще на 5 кг.

Кроме того, врач порекомендовал не сидеть на строгих диетах – если резко ограничить калории, организм снизит энергозатраты. А когда человек вернется к прежнему режиму питания, то потерянные килограммы вернутся.

ФОТО: www.google.com









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