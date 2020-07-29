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В салонах МТС заработала бесконтактная электронная очередь

29.07.2020 15:16 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В терминалах самообслуживания МТС появилась опция Smart Ticket — заказ талонов через QR-код без прикосновения к экрану. 

Как воспользоваться опцией Smart Ticket:

  • на экране терминала самообслуживания в салоне МТС под перечнем услуг расположен QR-код;
  • с помощью камеры мобильного телефона или через установленное приложение-сканер нужно считать QR-код с экрана терминала;
  • после считывания кода на экране смартфона отобразится страница выбора услуг;
  • в смартфоне необходимо выбрать нужную услугу, после этого станет доступна информация о позиции в очереди и предполагаемое время ожидания.

После завершения обслуживания на странице браузера в смартфоне можно оценить работу специалиста. При необходимости есть возможность отменить талон.

Чтобы получать уведомления на смартфон об изменении своего статуса в очереди, нужно активировать функцию push-уведомлений в настройках телефона и браузера. После этого информирование будет осуществляться через звуковой сигнал, вибрацию и с помощью иконки на экране смартфона.

 
 
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В терминалах самообслуживания МТС появилась опция Smart Ticket — заказ талонов через QR-код без прикосновения к экрану.  Как воспользоваться опцией Smart Ticket:
 
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