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В салонах МТС заработала бесконтактная электронная очередь
Источник материала: БДГ
В терминалах самообслуживания МТС появилась опция Smart Ticket — заказ талонов через QR-код без прикосновения к экрану.
Как воспользоваться опцией Smart Ticket:
После завершения обслуживания на странице браузера в смартфоне можно оценить работу специалиста. При необходимости есть возможность отменить талон.
Чтобы получать уведомления на смартфон об изменении своего статуса в очереди, нужно активировать функцию push-уведомлений в настройках телефона и браузера. После этого информирование будет осуществляться через звуковой сигнал, вибрацию и с помощью иконки на экране смартфона.
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В терминалах самообслуживания МТС появилась опция Smart Ticket — заказ талонов через QR-код без прикосновения к экрану. Как воспользоваться опцией Smart Ticket:
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