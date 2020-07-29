Перед работниками ГП «Березовец» выступили артисты ГДК

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

По сложившейся традиции в сезон уборочной кампании,чтобы подбодрить хлеборобов, артисты Городского Дома культуры отправляются в хозяйства Ганцевичского района.

Сегодня, 29 июля, артисты ГДК выступили перед работниками ГП «Березовец». Они исполнили несколько композиций, сыграли на инструментах, тем самым создали позитивный настрой на продолжение трудового дня. Работник ГУК «Ганцевичская центральная районная библиотека им. В.Ф. Проскурова» рассказала собравшимся о ходе уборочной кампании в нашем районе на сегодняшний день. Зрителям такая программа пришлась по душе, некоторые не только одаривали артистов аплодисментами, а и подпевали знакомые песни.

Представляем вашему вниманию несколько фото.









































































Дарья Занько.

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