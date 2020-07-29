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Располневшая Лана Дель Рей шокировала поклонников
Источник материала: ОНТ
Пользователи Сети активно обсуждают новые фото Ланы Дель Рей, сделанные папарацци. Поклонников шокировала фигура певицы, которая впервые увидели после самоизоляции.
Исполнительница надела короткие шорты и обтягивающую майку-поло. Певица не стала стесняться и будто сделала акцент на обновленных формах: Дель Рей надела ультракороткие джинсовые шорты и облегающую майку-поло.
«Не могу поверить, что это Лана»; «Эти шорты точно не для нее»; «Я люблю Лану, но это переходит все границы», – прокомментировали фанаты.
Некоторые поклонники встали на защиту Ланы, оправдав ее тем, что она просто перешла на сторону бодипозитива, как, например, Леди Гага.
Фото: Instagram / lanadelrey
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Пользователи Сети активно обсуждают новые фото Ланы Дель Рей, сделанные папарацци. Поклонников шокировала фигура певицы, которая впервые увидели после...
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