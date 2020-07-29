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Располневшая Лана Дель Рей шокировала поклонников

29.07.2020 15:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Располневшая Лана Дель Рей шокировала поклонников

Пользователи Сети активно обсуждают новые фото Ланы Дель Рей, сделанные папарацци. Поклонников шокировала фигура певицы, которая впервые увидели после самоизоляции.

Исполнительница надела короткие шорты и обтягивающую майку-поло. Певица не стала стесняться и будто сделала акцент на обновленных формах: Дель Рей надела ультракороткие джинсовые шорты и облегающую майку-поло. 

«Не могу поверить, что это Лана»; «Эти шорты точно не для нее»; «Я люблю Лану, но это переходит все границы», – прокомментировали фанаты.

Некоторые поклонники встали на защиту Ланы, оправдав ее тем, что она просто перешла на сторону бодипозитива, как, например, Леди Гага.

Фото: Instagram / lanadelrey

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Пользователи Сети активно обсуждают новые фото Ланы Дель Рей, сделанные папарацци. Поклонников шокировала фигура певицы, которая впервые увидели после...
 
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