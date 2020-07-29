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Связной покидает ТОП сразу двух категорий рейтинг видимости сайтов Байнета за июнь

29.07.2020 15:28 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

«Связной» покидает ТОП сразу двух категорий ― рейтинг видимости сайтов Байнета за июнь

Финансово-аналитические порталы

Первые девять участников занимают прежние позиции. По всем отмечается схожее снижение видимости за счет уменьшения спроса по частотным информационным и другим запросам:


Рост +3% видимости только у Bankibel.by, но это по-прежнему четвертая позиция.

Новый участник лидерской десятки ― Zajmi.by ― сместил майского новичка Bankichart.by с 10-го места.

Банки

Лидеры таблицы, как и прежде, Беларусбанк (Belarusbank.by) и Приорбанк (Priorbank.by).

Ранее занимавшие третье и четвертое места Альфа-Банк (Alfabank.by) и Идея Банк (Ideabank.by) перемещаются на четвертое и шестое соответственно. Снижение по конкурентам дает возможность Белагропромбанку (Belapb.by) подняться с 5-й на 3-ю позицию. Рост видимости у Технобанка (Tb.by) позволяет переместиться вверх на одну строку и занять 5-е место. Позиции с 6-й по 10-ю все также остаются за Белгазпромбанком (Belgazprombank.by), БПС-Сбербанком (Bps-sberbank.by), МТБанком (Mtbank.by) и БелВЭБ (Belveb.by).

Площадки по продаже автомобилей

В рейтинге разворачивается серьезная борьба за 6―10-е места среди участников и отмечается много изменений.

Сайт Domkrat.by прирос на 4% и переместился с восьмой на шестую строку, подвинув Autoby.by, который сохранил майские показатели. Newmotors.by прибавил +3% и вырвался с 10-й на 8-ю позицию.

Automechta.by потерял 4% видимости и свою 7-ю позицию, переместившись на 10-ю строку.

Недвижимость

В рейтинге прослеживается общее снижение видимости за счет уменьшения спроса по ряду популярных направлений без значительных изменений внутри таблицы.

 
 
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