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Адвокат Ефремова подтвердил, что актер отказался признавать вину
Источник материала: ОНТ
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ артиста от признания вины,
Мы уже давно с моим подзащитным отказались от признания вины, а подробно представим нашу позицию в суде, – сказал он.
По словам адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, в материалах дела зафиксировано, что сначала актер признал вину, а затем отказался от признания.
В среду в Пресненском суде должно было состояться предварительное слушание по делу Ефремова, однако из-за неявки его адвокатов оно перенесено на 14:15 мск 30 июля.
ФОТО: © Станислав Красильников/ТАСС
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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ артиста от признания вины, пишет ТАСС. Мы уже давно с моим подзащитным отказались от признания вины, а...
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