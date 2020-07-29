Адвокат Ефремова подтвердил, что актер отказался признавать вину

Источник материала: ОНТ

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ артиста от признания вины, пишет ТАСС.

Мы уже давно с моим подзащитным отказались от признания вины, а подробно представим нашу позицию в суде, – сказал он.

По словам адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, в материалах дела зафиксировано, что сначала актер признал вину, а затем отказался от признания.

В среду в Пресненском суде должно было состояться предварительное слушание по делу Ефремова, однако из-за неявки его адвокатов оно перенесено на 14:15 мск 30 июля.

ФОТО: © Станислав Красильников/ТАСС

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