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Политолог: «Делается всё возможное в интересах некого иностранного игрока, скорее всего, иностранного крупного капитала»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи преобразований в стране от популистских обещаний? Об этом рассуждали эксперты программы
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Игорь Марзалюк:
Светлана Любецкая:
Игорь Марзалюк:
Александр Шпаковский, политолог:
Также в программе эксперты обсудили:
– зачем в политику пришли альтернативные кандидаты?
– будущее страны через призму предвыборных программ
– возможно ли выполнить громкие обещания, данные избирателям?
– как белорусам не ошибиться с выбором?
Смотрите 29 июля в 20.30 на СТВ.
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Политолог: «Делается всё возможное в интересах некого иностранного игрока, скорее всего, иностранного крупного капитала»
Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи...
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