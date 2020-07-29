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Под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании

29.07.2020 16:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудники правоохранительных органов ночью задержали 32 боевика иностранной ЧВК Вагнера. Это произошло под Минском.  

Как сообщает БЕЛТА, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Правоохранители рассказали о получении информации о прибытии на территорию страны более 200 боевиков, чтобы дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании. 

Россияне имели при себе каждый по небольшой ручной клади, а на всех – три тяжелых и больших чемодана. Их загрузку в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

В ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска, должна была выселиться 25 июля, но задержалась до 27 июля и переехала в один из санаториев под Минском.

По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание тем, что вели себя нехарактерно для российских туристов и носили однообразную одежду в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, старались не привлекать к себе внимания. Приезжие небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория. 

Сегодня ночью 32 человека были задержаны силами группы «А» КГБ при поддержке ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Одного человека задержали на юге страны.

Следственный комитет проводит проверку в отношении указанных лиц.  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сотрудники правоохранительных органов ночью задержали 32 боевика иностранной ЧВК Вагнера. Это произошло под Минском.   Как сообщает БЕЛТА, еще...
 
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