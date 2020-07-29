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Под Витебском грибник обнаружил склад с боеприпасами времен войны

29.07.2020 16:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Под Витебском грибник обнаружил склад с боеприпасами времен войныВитебском грибник обнаружил склад с боеприпасами времен войны" class="one-news__figure-img">

В Витебском районе грибник нашел склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома.

Происшествие случилось вечером 27 июля, когда мужчина собирал грибы в лесу возле деревни Побединщина. В какой-то момент мужчина увидел подозрительные предметы, о которых он поспешил сообщить в милицию.

В итоге на указанном грибником участке саперами был обнаружен целый склад боеприпасов. Были найдены сразу четыре артиллерийских снаряда калибра 76 мм, 100 45-милиметровых снарядов, а также 17 минометных мин калибра 81 м, 71 минометная мина калибра 50 мм, 16 гранат РГ-33 и 10 гранат Ф-1.

Сообщается, что все боеприпасы были вывезены в безопасное место и уничтожены.

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Теги: Витебск
 
 
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В Витебском районе грибник нашел склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает УВД Витебского облисполкома. Происшествие случилось...
 
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