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«Предложение уравнять пенсии сотрудников силовых структур с людьми из гражданского сектора – популистское. Пытаются общество разъединить»

29.07.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи преобразований в стране от популистских обещаний? Об этом рассуждали эксперты программы «В обстановке мира».  

«Решение об экономической интеграции с Россией было принято на всенародном референдуме. И отменить мы его можем через всенародный референдум»

«Предложение уравнять пенсии сотрудников силовых структур с людьми из гражданского сектора – популистское. Пытаются общество разъединить»

Александр Шпаковский, политолог:
Предложение уравнять пенсии сотрудников силовых структур с людьми из гражданского сектора – популистское предложение. То есть пытаются общество разъединить, пытаются людей настроить против силовиков, которые якобы больше получают.

Но ведь никто не говорит о том, что почему-то далеко не все люди гражданских профессий хотели бы на себя примерить офицерские погоны или солдатские сапоги. И не зря через 20 лет эти люди выдыхаются и получают с 48 лет право на пенсию. Вот это хотят убрать.

То есть там масса разных нюансов, которые указывают на то, что: а) подрубается основа государства в виде силовых структур – они делаются слабыми сознательно. Значит, создаются некие особые режимы для иностранцев, назначаются какие-то перевыборы – странные абсолютно.

Также в программе эксперты обсудили:

– зачем в политику пришли альтернативные кандидаты?  

– будущее страны через призму предвыборных программ   

– возможно ли выполнить громкие обещания, данные избирателям? 

– как белорусам не ошибиться с выбором?  

Смотрите 29 июля в 20.30 на СТВ.

Люди в материале: Александр Шпаковский

 
 
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Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи...
 
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