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Торговый павильон загорелся в районе Комаровского рынка в Минске

29.07.2020 16:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Торговый павильон загорелся в районе Комаровского рынка в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

В Минске в районе Комаровского рынка на ул. Кульман загорелся торговый павильон, сообщили в МЧС.

Пожарные машины выехали на место. Возгорание локализовано.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске в районе Комаровского рынка на ул. Кульман загорелся торговый павильон, сообщили в МЧС. Пожарные машины выехали на место. Возгорание локализовано....
 
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