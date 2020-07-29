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Торговый павильон загорелся в районе Комаровского рынка в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
В Минске в районе Комаровского рынка на ул. Кульман загорелся торговый павильон,
Пожарные машины выехали на место. Возгорание локализовано.
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В Минске в районе Комаровского рынка на ул. Кульман загорелся торговый павильон, сообщили в МЧС. Пожарные машины выехали на место. Возгорание локализовано....
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