Задержанные в Беларуси боевики из частной военной компании «Вагнер»

Источник материала: Ежедневник

Госагентство БелТА сообщило о подробностях задержания боевиков.

Как пишет БелТА , 32 человека были задержаны в ночь на 29 июля силами группы "А" КГБ при поддержке отряда милиции особого назначения (ОМОН) ГУВД Мингорисполкома. Кроме того, еще один был обнаружен и задержан на юге страны.

Как рассказали в правоохранительных органах, была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех - три больших тяжелых чемодана.

Уже в столице в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района.

По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория.