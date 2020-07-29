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Ходорковский: Лукашенко настолько всем надоел, что не может выиграть даже нечестные выборы

29.07.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По пути Лукашенко с некоторым отставанием идет и руководитель России Владимир Путин.

Ходорковский: Лукашенко настолько всем надоел, что не может выиграть даже нечестные выборы
- Мой прогноз: Лукашенко нарисует себе любую, устраивающую его цифру – будь то 50, 70 или 80%. И да, эта цифра не будет не иметь никакого отношения к реальности, - такой исход президентской кампании в Беларуси предсказал Михаил Ходорковский в блоге на Эхо Москвы.

Что примечательно: за две с половиной минуты Михаил Ходорковский рассказал историю 26-летнего правления Лукашенко и заодно – президентский путь Путина:

- Чем лично для меня интересен Лукашенко? Собственно говоря, это ровно тот путь, по которому с неким отставанием идет Путин. Лукашенко получает пост президента как молодой прогрессивный политик. 

Дальше начинается усиление режима личной власти. Для этого требуются ресурсы. Экономика оказывается в руках ближнего круга и монополизируется, неизбежно начинается коррупция. Монополизация и коррупция убивают экономику и начинается популизм. 

Страна вынуждена жить за счет экономической поддержки более крупного соседа – России, и все больше попадает в зависимость от нее. Усиливается недовольство, начинается подавление инакомыслия, которое переходит в полицейские репрессии. 

Представители оппозиции и независимого бизнеса преследуются в уголовном порядке: кто-то попадает в тюрьму, кто-то погибает при невыясненных обстоятельствах. 

Конституция страны меняется и усиливается власть президента. Отменяются ограничения на пребывания одного человека у власти. Результаты выборов регулярно фальсифицируются.

Замените в этом рассказе Лукашенко на Путина – и получите один в один российскую историю. Только крупный сосед для России – это Китай.

И вот опережающий Путина Лукашенко пришел к моменту, когда он настолько всем надоел, что даже не может выиграть даже нечестные выборы – он может всех посадить, может не допустить никого до выборов. 

Но любой допущенный кандидат будет означать для него опасность поражения. Поэтому результат выборов надо просто рисовать без всякой оглядки на голосование.  Путин до такого пока не дошел, но обязательно дойдет, и достаточно скоро, делает вывод Ходорковский.




«Белорусский партизан»
 
 
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По пути Лукашенко с некоторым отставанием идет и руководитель России Владимир Путин.
 
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