ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

A1 представил новый фирменный смартфон. Цена - 529 рублей

29.07.2020 17:16 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

А1 начинает продажи нового смартфона под собственным брендом — А1 Альфа 20+. Об этом нам рассказали в пресс-службе компании.


Гаджет оснащается экраном на 6,53 дюйма (Full HD+), процессором MediaTek Helio P70, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения через карты microSD, а также батареей на 4000 мАч. Сканер отпечатков пальцев разместили на задней стороне корпуса, там же — основная камера (48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп). Фронтальный фотомодуль, находящийся в вырезе в форме буквы «О» в левом углу дисплея — на 16 Мп.

В компании отмечают: аппарат может работать одновременно с двумя SIM-картами, поддерживает технологии VoLTE и VoWiFi, операционной системой выступает Android 10. Кроме того, официальная гарантия на девайс составляет три года. «A1 Альфа 20+ создан специально для A1 Telekom Austria Group, прошел все уровни контроля и по техническим характеристикам и качеству сборки полностью соответствует требованиям австрийского холдинга», — добавляют в А1.

Устройство доступно в черном и перламутровом цветах. Цена — 529 рублей. Можно купить как одним платежом, так и в рассрочку до 30 месяцев.

Ниже — цены других популярных у нас смартфонов:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Устройство доступно в черном и перламутровом цветах.
 
Новости дня
Новости разные
 
1 августа работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика