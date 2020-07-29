A1 представил новый фирменный смартфон. Цена - 529 рублей

Источник материала: Tut.by

А1 начинает продажи нового смартфона под собственным брендом — А1 Альфа 20+. Об этом нам рассказали в пресс-службе компании.





Гаджет оснащается экраном на 6,53 дюйма (Full HD+), процессором MediaTek Helio P70, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения через карты microSD, а также батареей на 4000 мАч. Сканер отпечатков пальцев разместили на задней стороне корпуса, там же — основная камера (48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп). Фронтальный фотомодуль, находящийся в вырезе в форме буквы «О» в левом углу дисплея — на 16 Мп.

В компании отмечают: аппарат может работать одновременно с двумя SIM-картами, поддерживает технологии VoLTE и VoWiFi, операционной системой выступает Android 10. Кроме того, официальная гарантия на девайс составляет три года. «A1 Альфа 20+ создан специально для A1 Telekom Austria Group, прошел все уровни контроля и по техническим характеристикам и качеству сборки полностью соответствует требованиям австрийского холдинга», — добавляют в А1.

Устройство доступно в черном и перламутровом цветах. Цена — 529 рублей. Можно купить как одним платежом, так и в рассрочку до 30 месяцев.

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