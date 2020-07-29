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«Минскводоканал»: утечка воды в Минске локализована
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утечка воды в Минске локализована. Об этом рассказали в «Минскводоканале», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В столице на пересечении улиц Мазурова и Панченко 29 июля прорвало трубу. Между тем коммунальщики предупреждают о возможном ухудшении качества воды в ближайшие двое суток у потребителей части Фрунзенского и Московского районов.
Для минчан организован подвоз питьевой воды в автоцистернах. Отмечается, что по обращениям потребителей автомобили будут менять места стоянки.
Андрей Бычков, главный инженер «Минскводоканала»:
Дополнительно организован забор проб воды в Каменной Горке, Масюковщине, Домбровке и Сухарево. Ведутся работы по раскопке повреждённого участка. Его восстановят и запустят в работу в ближайшее время.
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Новости Беларуси. Утечка воды в Минске локализована. Об этом рассказали в «Минскводоканале», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице на...
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