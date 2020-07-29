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Диетолог назвал топ-5 полезных продуктов

29.07.2020 17:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Диетолог назвал топ-5 полезных продуктов

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург составил топ-5 полезных продуктов, сообщает Nation News. 

По словам Гинзбурга, первую строчку занимает рыба, поскольку она богата полинасыщенными жирными кислотами, содержит витамин D, цинк и йод. 

На втором месте – овощи, фрукты и ягоды, так как они укрепляют иммунитет и улучшают работу ЖКТ. 

Третью позицию заняли приправы. Диетолог порекомендовал включить в рацион чеснок, имбирь, лук, куркуму и перец, так как они могут предотвратить развитие инсульта и снижают воспаления.

На четвертом месте, по мнению эксперта, масло – оно является источником Омега-3 и Омега-9. Гинзбург советует употреблять оливковое и льняное масло. 

Пятое место в рейтинге заняли кисломолочные продукты, которые содержат большое количество кальция. 

ФОТО: pixabay

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Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург составил топ-5 полезных продуктов, сообщает Nation News.  По словам...
 
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