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Диетолог назвал топ-5 полезных продуктов
Источник материала: ОНТ
Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург составил топ-5 полезных продуктов,
По словам Гинзбурга, первую строчку занимает рыба, поскольку она богата полинасыщенными жирными кислотами, содержит витамин D, цинк и йод.
На втором месте – овощи, фрукты и ягоды, так как они укрепляют иммунитет и улучшают работу ЖКТ.
Третью позицию заняли приправы. Диетолог порекомендовал включить в рацион чеснок, имбирь, лук, куркуму и перец, так как они могут предотвратить развитие инсульта и снижают воспаления.
На четвертом месте, по мнению эксперта, масло – оно является источником Омега-3 и Омега-9. Гинзбург советует употреблять оливковое и льняное масло.
Пятое место в рейтинге заняли кисломолочные продукты, которые содержат большое количество кальция.
ФОТО: pixabay
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Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург составил топ-5 полезных продуктов, сообщает Nation News. По словам...
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