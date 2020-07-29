Диетолог назвал топ-5 полезных продуктов

Источник материала: ОНТ

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург составил топ-5 полезных продуктов, сообщает Nation News.

По словам Гинзбурга, первую строчку занимает рыба, поскольку она богата полинасыщенными жирными кислотами, содержит витамин D, цинк и йод.

На втором месте – овощи, фрукты и ягоды, так как они укрепляют иммунитет и улучшают работу ЖКТ.

Третью позицию заняли приправы. Диетолог порекомендовал включить в рацион чеснок, имбирь, лук, куркуму и перец, так как они могут предотвратить развитие инсульта и снижают воспаления.

На четвертом месте, по мнению эксперта, масло – оно является источником Омега-3 и Омега-9. Гинзбург советует употреблять оливковое и льняное масло.

Пятое место в рейтинге заняли кисломолочные продукты, которые содержат большое количество кальция.

ФОТО: pixabay

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