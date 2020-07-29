«Женщины очень ждали их на дискотеке». Постояльцы санатория - о задержанных ночью «боевиках»

Источник материала: Tut.by

По информации государственных СМИ, сегодня ночью в санатории под Минском задержали более 30 боевиков из российской частной военной компании Вагнера. По информации TUT.BY, это произошло в санатории «Белорусочка». Мы поговорили с отдыхающими и узнали подробности.



Фото с сайта tripadvisor.ru

Санаторий «Белорусочка» расположен в Минском районе среди хвойно-березового леса на берегу водохранилища Дрозды, в четырех километрах от Минска. В отделе маркетинга санатория журналисту TUT.BY по телефону сказали, что «боевиков» задержали не у них. Правда, постояльцы говорят об обратном.

Одна из отдыхающих рассказала, что люди, которых государственные СМИ называют боевиками, заехали в санаторий в понедельник. Заселили их в четвертый корпус.

— Все они — в возрасте до 40 лет, спортивные. Вели себя тихо. Днем качались на площадке. Вчера дискотека была, и женщины очень ждали, что они придут потанцевать.

Ходили ли эти парни на дискотеку, наша собеседница не знает. Но в пять утра через открытое окно услышала на улице мужские голоса.

— Выглянула — а там омоновцы стоят и разговаривают. Она еще подумала, что, видимо, дискотека вчера хорошо прошла.

Как их забирали, женщина не видела — она живет в другом корпусе. Но видела, что туда приезжала машина Следственного комитета. Позже постоялица услышала о происшествии от отдыхающих. Персонал же об этом не говорит, на вопросы не отвечает, говорит она. Сейчас в санатории все спокойно и тихо.

Факт нахождения этих мужчин также подтвердила еще одна отдыхавшая в «Белорусочке» девушка. Сама она выехала из санатория в день их заселения, но о них ей рассказали знакомые, одна из которых работает в санатории, вторая — отдыхает.

— Я ей говорю — ну класс, вы там хоть потусите! Но знакомая сказала, что мужчины какие-то странные — на танцы не ходят, не пьют, не дебоширят. И женщинами не интересуются.

Как забирали мужчин, знакомые девушки не видели и не слышали.