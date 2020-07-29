Обнаружено место с последней картины Винсента Ван Гога

Источник материала: ОНТ

Во Франции нашли место, которое изображено на последней картине Винсента Ван Гога «Корни деревьев». Об этом сообщается в официальном Twitter Музея Ван Гога.

Над картиной «Корни деревьев» художник работал накануне своей смерти в 1890 году. Как стало известно, локация, где она писалась, находится в коммуне Овер-сюр-Уаз на севере Франции в 150 метрах от гостиницы Auberge Ravoux.

Место обнаружил исследователь творчества художника и директор по научной работе Института Ван Гога Ваутер ван дер Вен. Ему помогла черно-белая открытка, которая датирована 1900–1910 годами. На ней изображен человек с велосипедом, стоящий рядом со склоном холма, который похож на работу Ван Гога. Исследователь отправился в Овер-сюр-Уаз и подтвердил свое предположение.

Фото: Twitter @vangoghmuseum

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