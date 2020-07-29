|
38 выпускников в Минской области набрали 100 баллов на ЦТ. И вот что они говорят
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 38 выпускников в Минской области получили заветные 100 баллов на ЦТ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Наиболее высокие результаты по белорусскому и иностранному языкам.
Высшую оценку получили 14 и 7 выпускников соответственно. Кстати, данные будут обновляться.
Неплохие показатели и по химии. Как правило, такие абитуриенты подают документы в высшие медицинские учебные заведения.
Александр Ржеутский, выпускник средней школы № 17:
Полина Сас, выпускница гимназии № 1:
Оксана Бурко, учительница гимназии № 1:
Отметим, 29 июля начали выдавать сертификаты о прохождении централизованного тестирования в резервные дни. Многие абитуриенты уже получили свои документы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 38 выпускников в Минской области получили заветные 100 баллов на ЦТ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Наиболее высокие результаты по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)