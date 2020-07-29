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38 выпускников в Минской области набрали 100 баллов на ЦТ. И вот что они говорят

29.07.2020 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 38 выпускников в Минской области получили заветные 100 баллов на ЦТ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Наиболее высокие результаты по белорусскому и иностранному языкам.

38 выпускников в Минской области набрали 100 баллов на ЦТ. И вот что они говорят

Высшую оценку получили 14 и 7 выпускников соответственно. Кстати, данные будут обновляться.

Неплохие показатели и по химии. Как правило, такие абитуриенты подают документы в высшие медицинские учебные заведения.

38 выпускников в Минской области набрали 100 баллов на ЦТ. И вот что они говорят

Александр Ржеутский, выпускник средней школы № 17:
Реакция была ошеломляющая. Я очень долгое время не мог посмотреть свои баллы, очень волновался, потому что на химию были очень большие надежды, так как ей я занимаюсь с 9 класса. И когда я увидел 100 баллов – это безумная радость, это благодарность своему учителю.

38 выпускников в Минской области набрали 100 баллов на ЦТ. И вот что они говорят

Полина Сас, выпускница гимназии № 1:
Я начала работать еще с 8 класса, когда поступила в профиль. Я уже с самого начала определилась, что мое будущее будет связано именно с химией, биологией, медициной, поскольку было много родственников, которые связаны именно с такими темами: мама работает медиком, дедушка был химиком.

38 выпускников в Минской области набрали 100 баллов на ЦТ. И вот что они говорят

Оксана Бурко, учительница гимназии № 1:
Это труд, труд педагога в первую очередь, труд ребенка и, конечно, поддержка родителей. Цель, целеустремленность, систематически напряженная работа.

38 выпускников в Минской области набрали 100 баллов на ЦТ. И вот что они говорят

Отметим, 29 июля начали выдавать сертификаты о прохождении централизованного тестирования в резервные дни. Многие абитуриенты уже получили свои документы.

Люди в материале: Александр Ржеутский, Полина Сас, Оксана Бурко

 
 
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Новости Беларуси. 38 выпускников в Минской области получили заветные 100 баллов на ЦТ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Наиболее высокие результаты по...
 
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