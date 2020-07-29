|
Скорректирован бюджет Минска на 2020 год. Куда направят средства
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Бюджет Минска на 2020 год скорректирован, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Решение о перераспределении средств было принято на 18-й внеочередной сессии Минского городского Совета депутатов.
Так, дополнительное финансирование в том числе направят на приобретение лекарственных средств и оборудования для лабораторной диагностики, на ремонт учреждений здравоохранения и приобретение электробусов и вагонов третьей ветки метро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Бюджет Минска на 2020 год скорректирован, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Решение о перераспределении средств было принято на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)