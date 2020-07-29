За убийство из мести рецидивиста приговорили к 22 годам лишения свободы

Источник материала: ОНТ

За убийство из мести, совершенное с особой жестокостью, рецидивиста из Оршанского района приговорили к 22 годам лишения свободы. Об этом сообщает БЕЛТА.

Неработающий мужчина 1983 года рождения совершил преступление в августе 2019 года, когда отдыхал в доме у знакомых. Во время застолья, которое затянулось до глубокой ночи, злоумышленник поссорился с женщиной, которая тоже была в компании. Она вызвала милицию, но когда правоохранители прибыли, мужчина притворился спящим. После из мести мужчина нанес обидчице 78 ударов ногами, руками и различными предметами, которые попались под руку. Затем он утопил женщину в Днепре.

Ранее мужчину привлекали за разбой, кражи и другие преступления.

Витебский областной суд приговорил мужчину к 22 годам лишения свободы. Первые три года – отбывание наказания в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии с особым режимом.

После рассмотрения дела в апелляционном порядке Верховный суд оставил приговор без изменений.

Фото: patkiout.gr

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