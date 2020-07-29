ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

С 1 августа в Беларуси повышаются детские пособия. Какие сейчас будут выплаты?

29.07.2020 17:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 августа бюджет прожиточного минимума будет повышен до 256,1 рубля, а вместе с ним и социальные выплаты, в том числе госпособия семьям, воспитывающим детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При рождении первого ребенка единовременное пособие составит 2561 рубль, второго и последующих – 3585,4. Пропорционально увеличатся и другие пособия, в том числе по уходу за детьми-инвалидами.

С 1 августа в Беларуси повышаются детские пособия. Какие сейчас будут выплаты?

Кроме того, на 5,5 % вырастут пересчитываемые два раза в год пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. На первого выплата составит 427,84 рубля, на второго и последующих – 488,96, на ребенка-инвалида – 550,08 рубля. Здесь увеличение связано с ростом среднемесячной заработной платы.

О других новостях экономики за 29 июля читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 1 августа бюджет прожиточного минимума будет повышен до 256,1 рубля, а вместе с ним и социальные выплаты, в том числе госпособия семьям,...
 
Новости дня
Новости разные
 
38 выпускников в Минской области набрали 100 баллов на ЦТ. И вот что они говорят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика