С 1 августа в Беларуси повышаются детские пособия. Какие сейчас будут выплаты?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 августа бюджет прожиточного минимума будет повышен до 256,1 рубля, а вместе с ним и социальные выплаты, в том числе госпособия семьям, воспитывающим детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При рождении первого ребенка единовременное пособие составит 2561 рубль, второго и последующих – 3585,4. Пропорционально увеличатся и другие пособия, в том числе по уходу за детьми-инвалидами.





Кроме того, на 5,5 % вырастут пересчитываемые два раза в год пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. На первого выплата составит 427,84 рубля, на второго и последующих – 488,96, на ребенка-инвалида – 550,08 рубля. Здесь увеличение связано с ростом среднемесячной заработной платы.