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С 1 августа в Беларуси повышаются детские пособия. Какие сейчас будут выплаты?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 августа бюджет прожиточного минимума будет повышен до 256,1 рубля, а вместе с ним и социальные выплаты, в том числе госпособия семьям, воспитывающим детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, на 5,5 % вырастут пересчитываемые два раза в год пособия по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. На первого выплата составит 427,84 рубля, на второго и последующих – 488,96, на ребенка-инвалида – 550,08 рубля. Здесь увеличение связано с ростом среднемесячной заработной платы.
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Новости Беларуси. 1 августа бюджет прожиточного минимума будет повышен до 256,1 рубля, а вместе с ним и социальные выплаты, в том числе госпособия семьям,...
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