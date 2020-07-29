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Лукашенко собрал во Дворце Независимости срочное совещание с членами Совбеза

29.07.2020 18:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко собрал во Дворце Независимости срочное совещание с членами Совбеза

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал во Дворце Независимости срочное совещание с членами Совбеза. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

(Будет дополнено)

Фото: БЕЛТА

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Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал во Дворце Независимости срочное совещание с членами Совбеза. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». (Будет...
 
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