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Лукашенко собрал во Дворце Независимости срочное совещание с членами Совбеза
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал во Дворце Независимости срочное совещание с членами Совбеза. Об этом
(Будет дополнено)
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал во Дворце Независимости срочное совещание с членами Совбеза. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». (Будет...
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