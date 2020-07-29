Лукашенко в гостях у спецназовцев в Марьиной Горке / president.gov.by​

"На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут сбоку, — рассказывал Лукашенко. — Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК [частной военной компании] по всему миру и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах", передает