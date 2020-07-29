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Услугами автолавок в Беларуси пользуются жители 15 тыс. деревень

29.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Услугами автолавок в Беларуси пользуются жители 15 тыс. деревень

Услугами автолавок Белкоопсоюза в Беларуси пользуются жители 15 тыс. деревень. Выездная торговля в целом соответствует запросам сельчан. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Исаченко побывал сегодня в Мядельском районе. Вице-спикер побывал в деревнях, которые обслуживают автолавки, сельских магазинах и кафе, а также в приемо-заготовительном пункте, куда местные жители сдают ягоды, грибы, вторсырье. Главной целью поездки было изучить мнение людей о качестве предоставляемых им услуг, их востребованность. «В Беларуси система потребкооперации обслуживает 23 тыс. деревень, из них 15 тыс. пользуется услугами автолавок. Сегодня, общаясь с людьми, убедился, что это востребовано. Сельчане довольны ассортиментом и графиком работы. Никаких проблем нет», — отметил заместитель председателя Совета Республики, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что в стране 4,5 тыс. деревень, где постоянно проживают до 10 человек. «Их тоже обслуживает наша потребкооперация, туда выезжают автолавки. Речь идет не об экономической выгоде, а о социальной услуге. Главное в политике государства — забота о людях», — подчеркнул Анатолий Исаченко.

В работе стационарных магазинов также произошли позитивные изменения. Сельчане во время встречи с вице-спикером чаще поднимали вопрос цен. «Они должны быть ниже. К этому надо идти. Это вопрос потребкооперации, производителей продукции», — считает он.

Что касается заготовительных пунктов потребкооперации, то их услуги также востребованы. Здесь по приемлемым ценам принимают излишки выращенного в подсобных хозяйствах урожая, а также грибы и дикорастущие ягоды.

Анатолий Исаченко напомнил, что в свое время в Беларуси шла дискуссия о том, нужна ли система потребкооперации, стоит ли ее сохранять. Опыт показал, что со своими задачами она справляется. «Конкуренция с частниками есть. Она срабатывает на снижение цен, на улучшение качества услуг. Все формы обслуживания сельчан приемлемы. Главное, чтобы было удобно людям», — резюмировал вице-спикер.

https://www.belta.by/

 
 
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Услугами автолавок Белкоопсоюза в Беларуси пользуются жители 15 тыс. деревень. Выездная торговля в целом соответствует запросам сельчан. Об этом сегодня...
 
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