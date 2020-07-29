В Совфеде назвали задержание «боевиков ЧВК» в Беларуси недоразумением

Фото: скриншот из видеосюжета «Беларусь 1»





РБК заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об этомзаявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.





«Я уверен, что это какое-то недоразумение. Для чего нам необходимо дестабилизировать ситуацию в Беларуси? Зачем? Это совершенно не нужно», — сообщил он. По мнению сенатора, Россия, наоборот, «за стабильность Беларуси».





Джабаров отметил, что сейчас сложно сказать, кого задержали в Беларуси и с какой целью они там находились. «У нас же Союзное государство, границы у нас открыты», — пояснил член Совфеда.





Он выразил уверенность, что Россия и Беларусь совместно разберутся в сложившейся ситуации. «Если кто-то нанимает частную компанию для каких-то противоправных действий в Беларуси, они ответят за это», — резюмировал сенатор.





Ранее белорусское информагентство БелТА сообщило со ссылкой на правоохранительные органы, что под Минском задержали 32 гражданина России. В своем сообщении агентство называло задержанных россиян «боевиками иностранной частной военной компании Вагнера». Еще одного россиянина, по информации агентства, задержали на юге страны. БелТА опубликовало также список с именами всех задержанных.









Агентство пояснило, что изначально сотрудники правоохранительных органов Беларуси получили информацию о прибытии в страну более 200 боевиков, которые должны были дестабилизировать обстановку во время избирательной компании перед выборами президента.





Президентские выборы пройдут в Беларуси 9 августа. Всего на них зарегистрировали пять кандидатов, включая действующего президента страны Александра Лукашенко. После отказа ЦИК регистрировать оппозиционных кандидатов — экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и бывшего директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало — в Беларуси начались акции протеста.





17 июля избирательные штабы Цепкало и Бабарико объявили об объединении усилий. Они призвали поддержать на выборах Светлану Тихановскую, мужа которой Сергея Тихановского также не допустили к участию в выборах.



