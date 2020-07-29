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Современный детский сад открыли в Колодищах

29.07.2020 18:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Современный детский сад открыли в Колодищах

В Колодищах открыли современный детский сад. Занятия начнутся уже первого сентября.

Событие долгожданное. Раньше здесь было только два дошкольных учреждения. Новый детский сад сможет принять 230 детей. Игровые зоны, тренажеры, хореографические, музыкальные, компьютерная комната и собственный центр юного инженера – в распоряжении дошколят.

Сейчас в Минской области активно строятся школы и детские сады. Через три года проблему нехватки мест обещают окончательно решить. 

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В Колодищах открыли современный детский сад. Занятия начнутся уже первого сентября. Событие долгожданное. Раньше здесь было только два дошкольных учреждения....
 
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