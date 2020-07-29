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Москва запросила информацию о задержании россиян в Беларуси

29.07.2020 18:28 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Посольство России не располагает официальной информацией от компетентных органов Белоруссии о задержании российских граждан, сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

«Посольство не располагает официальной информацией о задержании в Белоруссии граждан РФ», - сказал посол.

По его словам, «посольство запросит официальную информацию у компетентных органов Беларуси», передает ТАСС.

Позже российская дипмиссия сообщила в Twitter, что запросила эту информацию.

Государственное информационное агенство БелТА сегодня сообщило о задержании под Минском в ночь на 29 июля боевиков иностранной частной военной компании. Были задержано 33 человека, опубликованы их имена. В списке задержанных, опубликованного госСМИ, есть бойцы ЧВК «Вагнера».

 
 
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Посольство России не располагает официальной информацией от компетентных органов Белоруссии о задержании российских граждан, сообщил посол России в Беларуси...
 
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