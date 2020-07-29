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Москва запросила информацию о задержании россиян в Беларуси
Источник материала: БДГ
Посольство России не располагает официальной информацией от компетентных органов Белоруссии о задержании российских граждан, сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.
«Посольство не располагает официальной информацией о задержании в Белоруссии граждан РФ», - сказал посол.
По его словам, «посольство запросит официальную информацию у компетентных органов Беларуси»,
Позже российская дипмиссия сообщила в Twitter, что запросила эту информацию.
Государственное информационное агенство БелТА сегодня сообщило
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Посольство России не располагает официальной информацией от компетентных органов Белоруссии о задержании российских граждан, сообщил посол России в Беларуси...
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