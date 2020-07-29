Москва запросила информацию о задержании россиян в Беларуси

Посольство России не располагает официальной информацией от компетентных органов Белоруссии о задержании российских граждан, сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

«Посольство не располагает официальной информацией о задержании в Белоруссии граждан РФ», - сказал посол.

По его словам, «посольство запросит официальную информацию у компетентных органов Беларуси», передает ТАСС.

Позже российская дипмиссия сообщила в Twitter, что запросила эту информацию.