Рио-де-Шабанейро и Чикаго с Чижовским морем. Как местные жители в шутку называют Заводской район Минска

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тростенецкую свалку жители Заводского района Минска между собой называют «Свальпы». Улица Ангарская в народе известна как «Ангара» или «Ангарка». Об этом шла речь в программе «Большой город» на СТВ.

Микрорайон Чижовка мог называться и по-другому – Затишье или Корзюки (как деревня, которая расположена по соседству).