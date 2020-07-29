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Рио-де-Шабанейро и Чикаго с Чижовским морем. Как местные жители в шутку называют Заводской район Минска

29.07.2020 18:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Тростенецкую свалку жители Заводского района Минска между собой называют «Свальпы». Улица Ангарская в народе известна как «Ангара» или «Ангарка». Об этом шла речь в программе «Большой город» на СТВ. 

Микрорайон Чижовка мог называться и по-другому – Затишье или Корзюки (как деревня, которая расположена по соседству).   

Кто посвятил стихотворение Заводскому району Минска — читайте здесь.   

Люди в материале: Сергей Масляк

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Тростенецкую свалку жители Заводского района Минска между собой называют «Свальпы». Улица Ангарская в народе известна как «Ангара» или...
 
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