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Рио-де-Шабанейро и Чикаго с Чижовским морем. Как местные жители в шутку называют Заводской район Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Тростенецкую свалку жители Заводского района Минска между собой называют «Свальпы». Улица Ангарская в народе известна как «Ангара» или «Ангарка». Об этом шла речь в программе «Большой город» на СТВ.
Микрорайон Чижовка мог называться и по-другому – Затишье или Корзюки (как деревня, которая расположена по соседству).
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Рио-де-Шабанейро и Чикаго с Чижовским морем. Как местные жители в шутку называют Заводской район Минска
Новости Беларуси. Тростенецкую свалку жители Заводского района Минска между собой называют «Свальпы». Улица Ангарская в народе известна как «Ангара» или...
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