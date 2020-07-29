На Скрипникова Renault столкнулся с Ford и сбил пешехода

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария на Скрипникова: легковушка сбила пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Водитель Ford на перекрестке с Мазурова столкнулся с Renault, который двигался по встречке. От удара последнее авто отбросило на тротуар, где находился 64-летний мужчина. Пешехода доставили в больницу.