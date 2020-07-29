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На Скрипникова Renault столкнулся с Ford и сбил пешехода

29.07.2020 18:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авария на Скрипникова: легковушка сбила пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Скрипникова Renault столкнулся с Ford и сбил пешехода

Водитель Ford на перекрестке с Мазурова столкнулся с Renault, который двигался по встречке. От удара последнее авто отбросило на тротуар, где находился 64-летний мужчина. Пешехода доставили в больницу.

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Новости Беларуси. Авария на Скрипникова: легковушка сбила пешехода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель Ford на перекрестке с Мазурова...
 
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